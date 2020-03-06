شاكيرا تطرح كليب "Me Gusta"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدرت النجمة العالمية ​شاكيرا​ فيديو كليب اغنيتها الجديدة "​Me Gusta​"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية بدأت تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور رغم مرور وقت قصير على طرحها، فقد اقتربت من النصف مليون مشاهدة خلال ساعتين فقط.

الجدير ذكره ان وكالة الاتصالات الفيدرالية الأميركية كانت تلقت مؤخرا أكثر من 1300 بلاغ يصف أداء النجمتين شاكيرا وجينيفر لوبيز بأنه "عرض خادش" أو "كأنهما بنادي التعري"، وذكرت الوكالة لشبكة NBC أنها بصدد نشر شكاوى المشاهدين في 49 ولاية، معظمهم لم يوافقوا على أداء الفنانتين، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

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