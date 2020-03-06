بالصورة- نيكول سابا تتخذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ تتخذ التدابير اللازمة للوقاية من فايروس كورونا المنتشر في لبنان من خلال ارتداء كمامة وقفازات أثناء استعدادها للسفر إلى إحدى البلدان، ونشرت نيكول سابا صورة لها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها قائلة: "الوقاية خير علاج، ولا داعي للتهويل، يلهوي". وقد استخدمت نيكول الكمامة وسيلة للتخفي أثناء تواجدها في المطار وظهرت تضع قبعة سوداء على رأسها لتخفي ملامحا أمام المسافرين.

يذكر أن نيكول سابا تستعد لمشاركة الفنان المصري تامر حسني في إحياء حفل غنائي داخل أحد الأندية الرياضية في القاهرة بمناسبة عيد الأم.