تراند اليوم : النجم العالمي “جيمي لوي” يشارك في حفل افتتاح مهرجان الأقصر

انطلقت منذ قليل أولى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على متن ثلاث ذهبيات نيلية تنقل النجوم وضيوف المهرجان من فنادقهم لمعبد الأقصر، مكان افتتاح الدورة التاسعة برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني.

جاء ذلك بحضور النجم العالمي جيمي جان لوي، والفنان الكبير محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان والنجمة الأفريقية، ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم، والنجم مصطفى شعبان، عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، وإلهام شاهين والمخرج شريف مندور، والمخرج السنغالي موسى توريه، ورانيا يوسف وسلوى محمد علي، وعمرو القاضي، ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي، والمخرج خالد جلال، وبحضور أسرة الفنان الكبير فريد شوقي.

وارتدت الفنانة رانيا فريد شوقي وشاحا يحمل صور الفنان الراحل فريد شوقي والذي يحمل من خلفه أحد ألقابه “ملك الترسو”.