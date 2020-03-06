تراند اليوم : سكر محلى محطوط على كريمه.. رانيا يوسف تخطف الانظار في مهرجان الأقصر

حرصت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الجمعة، على حضور افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقرر إقامتها في معبد الأقصر.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود “أكمام عاري الكتف”، كما فضلت أن تلم شعرها ليتناسب مع الفستان.

وتوافد عدد من نجوم الفن من بينهم: الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود حميدة مع كريمته وحفيده، الفنانة رانيا فريد شوقي، التي ظهرت مرتدية ملابس مطبوعا عليها صورة والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.

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