براءة نجل أصالة نصري من تهمة القتل.. إليك التفاصيل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برأت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر، خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الأول أيمن الذهبي، من تهمة القتل الخطأ لمواطن مصري يدعى "هاني شاكر" في حادث سير، وذلك بعد انعقاد جلسة برئاسة المستشار علي عبد الحميد، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، حضرها أهالي المجني عليه وأقروا بالصلح مع المجني عليه حضوريا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم النهائي بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 12717 لسنة 2019 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، وبراءة خالد أيمن الذهبي إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعة والشهود وحضور أهالي المجني عليه وإقرارهم بالتصالح مع المتهم تكون قد انتهت القضية تماما.

وأكدت المحكمة، أنه ووفقا القانون وإعمالا بمادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية المشكلة بالقانون 165 لسنة 2006، والتي تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال في قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، في أية حالة كانت عليها الدعوى.

وأضافت المحكمة أنه وبعد صدور الحكم باتًا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، موضحة أن الواقعة الماثلة أمامها من الوقائع التي نص عليها القانون وحددها في المادة 18 مكرر فقد رأت المحكمة انقضاء الدعوى وبراءة المتهم.

Advertisements

ومن المعروف أن بداية هذا الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا يفيد بوقوع حادث سير كبير أدى لوفاة مواطن، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة تبين وفاة المجني عليه وهروب المتسبب في الحادث.

واعتمدت الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها على تفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات وتبين أن الحادث وراءه المتهم "خالد أيمن" نجل الفنانة أصالة، وبعد الكشف عنه قام "خالد" بتسليم نفسه إلى قوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث ولكن عن طريق الخطأ.

وتزوجت أصالة نصري مرتين الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتها شام وابنها خالد، وانفصلا بعد سنوات من زواجهما، والثانية كانت من طارق العريان وأنجبت منه طفليها علي وآدم وتم الانفصال منذ قرابة 3 أشهر بعد سنوات طويلة من زواجهما.