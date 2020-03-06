مريم حسين مع شقيقها لأول مرة.. وتعليقها على كورونا يستفز الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو أظهرت من خلاله ولأول مرة شقيقها الأصغر خلال قيادتها السيارة، وتوجهها مع شقيقها لحضور الفيلم السعودي "بعد الخميس" للمخرج حيدر سمير الناصر.

وعلقت مريم بالقول:" مرافقي هالليلة.. مين راح يكون جنبي هالليلة "، ليرد شقيقها: "مو بس هالليلة"، لتكمل الفنانة حديثها:"دوم ان شاء الله .. طبعا الإخوان العزوة بس هما ما كانوا يحبون يظهرون على السوشال ميديا أو إني اتكلم عليهم أو أي شيء ولكن الحين جاهم التصريح من أبويا وبالذات إسماعيل".

وكشفت الفنانة المغربية أن شقيقها يعد بطلا في رياضة الفروسية، حيث يبلغ من العمر 27 عاما وفق قوله وقالت له ممازحة "كبرتني"، كما باركت له فوزه بسباق "بولو حبتور".

في غضون ذلك علق متابعون على منشور مريم حسين عندما قالت إن المغرب لم يظهر فيه أية إصابة بفيروس كورونا القاتل رغم ظهوره في دول عربية عديدة، بينها الكويت والإمارات والسعودية ومصر والجزائر وتونس ولبنان.

وكتبت حسين: "المغرب من أقل الدول عرضة لفيروس كورونا.. الحمد لله.. قولوا بعد انهم ساحرين الفيروس بعد".

لكن هذا التعليق لم يمر مرور الكرام على عدد من المتابعين الذين انتقدوا أسلوبها في الحديث بهذه الطريقة، في الوقت الذي اعتبر فيه آخرون أن الفنانة تمازح الجمهور لا أكثر، ولا داعي لإحداث ضجة على مثل هذا الحديث.

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وكانت مريم حسين قد لفتت انتباه العديد من الحضور خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، نهاية الشهر المنصرم حينما فاجأت الجميع بصعودها إلى خشبة المسرح حيث يحيي الفنان السعودي محمد عبده حفل الختام.

وفور أن صعدت الفنانة المغربية إلى المسرح صافحت الفنان السعودي ودار بينهما حديث قصير ثم أهدته باقة من الورود، وعلقت مريم حسين على ذلك في إنستغرام، قائلة: "فديت اللي يعرف يقدر الورد".

ويأتي ظهور مريم حسين، بعد قيام السلطات الأمنية بدبي بالإفراج عنها على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي، والمعروفة إعلاميا بقضية "هتك عرض"؛ إذ تم إخلاء سبيلها وخروجها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل أكثر من شهر.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما نهائيا غير قابل للاستئناف بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.