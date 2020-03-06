تامر حسني يهنئ رامي صبري على "حياتي مش تمام"

هنأ الفنان تامر حسني، الفنان رامي صبري، والملحن عزيز الشافعي، على أغنيتهم "حياتي مش تمام" التي طرحها فبراير الماضي، وحققت نجاحا كبيرًا.



ونشر تامر حسني صورة لرامي صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وعلق قائلا: "مبروك يا رامي الاغنية حلوة فعلا مبروك عزيز الشافعي مبروك جلال الحمداوي".



الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي. أغنية حياتي مش تمام هو ثاني تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد اغنية "اهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018، وحققت نجاحا كبيرا آنذاك.

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