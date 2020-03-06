عبد الباسط حمودة يتعاون مع أوكا وأورتيجا في "ملوك اللعبة"

رغم انتقاداته لهما في السنوات السابقة، ووصفه لما يقدمانه بأنه "موضة وهتعدي"، يتعاون المطرب الشعبي عبد الباسط حموده مع مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، في أغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا.

نشرت الفنانة مي كساب زوجة أوكا، عبر حسابها على تويتر، صورة لبوستر الأغنية التي حملت اسم "ملوك اللعبة"، وعلّقت عليها كاتبة: "قريبا.. أوكا وأورتيجا مع الأستاذ عبد الباسط حموده".

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة ‏غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على ‏جمل منافية للذوق ‏العام‎.‎

من ناحية أخرى، طرحت مي كساب أغنية منفردة جديدة حملت اسم "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة حلول يوم عيد الحب، الأغنية ‏تتحدث عن مشاكل الفتيات والسيدات السنجل، وهي من كلمات كل من علي و مزاج، وألحان وتوزيع أوكا‎.‎

وكانت مي كساب قد طرحت قبلها أغنية بعنوان "أنا"، من كلمات كل من علي و مزاج، وألحان وتوزيع أوكا‎

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