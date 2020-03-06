شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن كورونا: "الحكاية شكلها سياسى وشوفت الكعبة فاضية قلبى أتقطع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة وفاء عامر، التحية والشكر إلى وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، لزيارتها الأخيرة إلى الصين، موضحة أنه هناك شبهات حول أن يكون انتشار فيروس كورونا بغرض سياسى لجمع تلريونات الدولارات، مشيرة إلى أن الأوبئة موجودة فى كل زمان ومكان.

وقالت الفنانة وفاء عامر، من خلال فيديو عبر حسابها على فيس بوك: "في يوم قالوا أحنا عندنا رش مبيدات على الفاكهة بيجيب مرض سرطان.. ودكاترة كبار خارج مصر يأكلوا أكل صحى وأصيبوا بالفعل بالسرطان.. أنا شايفة أنها حاجة بتاعة ربنا.. الأوبئة موجودة في كل زمان ومكان".

وأضافت، أن هناك شبهات حول انتشار فيروس كورونا، وأن وراءه هدفا سياسيا، قائلة: "الحكاية شكلها سياسى، بهدف جمع تريلونات الدولارات.. ما تخافوش إن شاء الله ربنا هو اللى يحيمينا".

وطالبت بدعم دولة الصين في مواجة فيروس كورونا: "اعتقد أننا ممكن نعمل دعم لدولة الصين.. وأن ذلك المرض بغرض سياسى مثل أنفلونزا الخنازير.. تحية لوزيرة الصحة المصرية المرأة الحديدية التي سافرت إلى الصين بوفد مصري لتقديم الدعم.. شوفت الكعبة فاضية قلبى أتقطع".

يشار أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت إلى محافظة الأقصر، لمتابعة تداعيات اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من أسوان.

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وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.

وأكد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ(pcr) لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.