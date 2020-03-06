شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهاجم حكومة لبنان: نعيش بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، حكومة بلادها بسبب ما وصفته بحالة الاستخفاف فى التعامل مع خطر تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعبرت النجمة اللبنانية عن استهجانها ورفضها لرسائل التطمين المستمرة والاستخفاف بصحة الناس فى الوقت الذى لا تقوم فيه الحكومة بعملها كما يجب أن يكون.

وقالت إليسا، فى تغريده عبر حسابها على "تويتر": "لو بيخففو يقولولنا لا داعى للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعى للهلع.. الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد.. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض".





ويشار إلى أن الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبنانى، كان قد قال إن لبنان سجلت 4 حالات مصابة بفيروس كورونا مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها، موضحاً أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة بأنها موبوءة، وذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 16 حالة.

وناشدت وزارة الصحة جميع الوافدين من الدول التى تشهد انتشاراً محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلى، فى مسعى لمكافحة الوباء، وكان وزير الصحة اللبنانى، الدكتور حمد حسن، قد أعلن أن بلاده ما زالت فى مرحلة احتواء فيروس كورونا، ولم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار.

وقد بحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازارينى، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة، للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.