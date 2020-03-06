شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي وأبطال فيلم بين بحرين أول الحاضرين فى ختام مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت الفنانة لقاء الخميسي الي حضور ختام فعاليات الدورة الـ ٦٨ من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والتي تقام بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة في مشواره الفنى، كما حضر أيضا أبطال فيلم بين بحرين الذي يشارك في المهرجان كماحضر كل من باقي أعضاء لجنة التحكيم منهم اماني التونسي وهاني لاشين وغادة جبارة.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".