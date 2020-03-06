شكرا لقرائتكم خبر عن الحب ينتصر على السن.. ياسمين والعوضى مش أول اتنين اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحب من أجمل الأمور التي قد تحصل للإنسان، وهو من أروع المشاعر التي نشعر بها، فمهما حاولنا أن نخفي ما بداخلنا، فيأتى الوقت الذي يفضحنا حديثنا واهتماماتنا بالشخص الآخر، والحب الصادق لا يعرف فارق سن بين الشخصين، وهو ما أثبتته الأيام من خلال العديد من العلاقات العاطفية، خاصة الوسط الفني والمشاهير فمنذ قديم الأزل وكانت ظاهرة الفنانات التي ترتبط بعلاقة حب أو زواج بشخص يصغرها في العمر منتشرة حتى يومنا هذا بعدما كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي عن علاقة الحب التى تربطهما سويا، والذى يعتبره الجميع انتصار للحب ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز هذه الحالات.



زكي فطين وسعاد حسني

سعاد حسنى وزكى فطين عبد الوهاب

تزوجت النجمة سعاد حسنى، من الفنان زكى فطين عبد الوهاب، وكانت السندريلا تكبره سنًا بحوالى 18 عامًا، وقال فطين عن هذا الزواج فى أحد تصريحاته المصورة: "تزوجت سعاد حسنى، فى ثمانينيات القرن الماضى، عندما كان عمرى 25 عامًا وكان عمرها 43 عامًا، لكن زواجنا لم يدم طويلا، فبعد عدة أشهر قررنا الانفصال ووصفنا هذه التجربة بـ"تجربة غير متكافئة"، نظرًا لأنى كنت طالبًا فى ذلك الوقت وهى نجمة كبيرة.



تحية كاريوكا ورشدى اباظة

تحية كاريوكا ورشدى أباظة

تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من النجم رشدى أباظة، وكانت تكبره بـ7 أعوام كاملة، عام 1952، واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات، وكانت تحية الزوجة الأولى فى حياة رشدى قبل زوجته الأمريكية بربارا والدة ابنته الوحيدة قسمت، بينما كان رشدى الزوج السابع فى حياتها.



مى كساب واوكا

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مى كساب وأوكا

فى عام 2015 أعلنت الفنانة مى كساب، زواجها من مطرب المهرجانات الشهير "أوكا" بالرغم أن فارق السن بينهما يقترب من 10 أعوام لصالح مى، هذا ما صرحت به مى خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية وأعلنت فيه حبها الكبير لأوكا.



سمية الخشاب واحمد سعد

سمية الخشاب وأحمد سعد

فى 20 أكتوبر عام 2017، تم الإعلان عن زواج سمية خشاب من أحمد سعد، بالرغم أنها تكبره بـ15 عامًا كاملة، حيث ولدت سمية عام 1966 بينما ولد أحمد سعد عام 1981، لكن فرق السن بينهما لم يمنعهما من الزواج والارتباط.



انغام واحمد ابراهيم

أنغام والموزع أحمد ابراهيم

تزوجت المطربة أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، العام الماضى وتحديدًا في شهر فبراير، والذى كان قرارا مفاجئا لجمهورها، حيث تكبره أنغام بما يقرب من 11 عامًا، ولكنها لم تلتفت لأى شيء سوا راحتها وحبها له الذى يرسم ابتسامتها على وجهها.



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي الجدل خلال الفترة الماضية خاصة بعد احتفالها بعيد ميلادها ونشرها لصور خاصة أكدت للناس من خلالها بوجود علاقة حب بينهما ولكنهما لم يصرحا بذلك، إلا بعد مهاجمة شقيقها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسؤاله على طبيعة العلاقة بينهما، لتخرج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ويعترفان عبر حساباتهما الشخصية بأنهما تربطهما علاقة حب والتى ستكلل بالزواج قريبًا في طريقها للزواج قريبا، وهى تكبره في العمر بـ8 سنوات تقريب، لتكون آخر انتصارات الحب فى عام 2020