نجوم الفن المصريين والأفارقة يتوافدون على معبد الأقصر بمراكب نيلية.. صور

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان، بعد قليل، بحضور كوكبة من نجوم الفن والفنانين منهم إلهام شاهين ومصطفى شعبان ولبلبة وزينة ورئيس المهرجان الشرفى الفنان محمود حميدة وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وغيرهم، والفنانة رانيا فريد شوقى وهى ترتدى عباءة بصورة والدها الفنان الراحل فريد شوقى، ويعرض المهرجان 5 أفلام مصرية إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية وهى (الممر، وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس، و15 فيلما فى عرض أفريقى وعالمى، و8 أفلام فى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و8 أفلام فى قسم خارج المسابقة، و8 آخرين فى بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، و3 أفلام كينية).

وكان قد صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أنه ستبدأ فقرات الافتتاح بفقرة فنية لفرقة رضا، يعقبها كلمة الفنان محمود حميدة رئيس المهرجان الشرفى للدورة الحالية، يليها كلمة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ثم كلمة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وبعدها كلمة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، ويفتتح المهرجان بفيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات.

وأضاف رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنه سيتم عرض 15 فيلما تعرض كعرض أول، بالإضافة إلى استحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا سينما الشتات، مضيفاً أنه سيقام معرض رئيسي حول أفلام الفنان الراحل فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض له فيلمين وهما "السقا مات"، و"الغول "، بالإضافة إلى 8 ورش فنية، موضحاً أنه سيتم عرض 8 أفلام خارج المسابقة، منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام فى بانوراما الأفلام المصرية القصيرة و3 أفلام كينية فى إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالهرجان، كما أن هناك قسم للعروض الخاصة والذى يعرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد، أنه سيتم عرض 4 أفلام عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وهو اليوم الذي يواكب فعاليات المهرجان، منها فيلم "يوم للستات"، كما يُعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية.