فن ومشاهير

مصطفى شعبان وإلهام شاهين ورانيا يوسف وحميدة يتحدون كورونا بمهرجان الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد كل نجوم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية علي ذهبيات النيل متوجهين الي معبد الأقصر، حيث افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان بمعبد الاقصر بحضور السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني بحضور النجم العالمي جيمي جان لوي والفنان الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان و النجمة الافريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم و النجم مصطفي شعبان عضو لجنة التحكيم و الفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين و المخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسي توريه ورانيا يوسف وسلوي محمد علي وعمرو القاضي ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي والمخرج خالد جلال.

كما حضرت أسرة الفنان الكبير فريد شوقي حيث ارتدت الفنانة رانيا فريد شوقي وشاح يحمل صور الفنان الراحل فريد شوقي والذي يحمل من خلفه أحد القابه "ملك الترسو" والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوي محمد علي ، وتحمل هذه الدورة اسم الراحل فريد شوقي وحش الشاشة.

وسيتم تكريم العديد من النجوم منهم جيمي جان لوي وميمونة نداي وزينة وعمرو عبد الجليل وتكريم اسماء الراحلين الفنانة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيني جلال لاستلام التكريم وتكريم المخرج أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي وتكريم فرقة رضا بمناسبة مرور ٦٠ عاما علي تأسيسها ويتسلم درع تكريم الفرقة المخرج خالد جلال وتكريم اسم المنتج التونسي بهاء الدين عطية.

 

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