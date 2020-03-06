شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة عن الحادث الإرهابي بتونس:" رحم الله شهيد الأمن و ربنا يشفي المصابين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها الشديد للعملية الإرهابية في منطقة السفارة الأمريكية بمدينة رادس، حيث قيام إرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية، واسفرت عن إصابة 5 أشخاص لرجال الأمن الذين كانوا متواجدين مكان الانفجار.



لطيفة

الفنانة لطيفة نشرت صور لعلم دولة تونس، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة:" لا للإرهاب! رحم الله شهيد الأمن وربنا يشفي المصابين تونس".

يشار إلى أنه وقع الحادث الإرهابي على بعد نحو 30 دقيقة من استاد رادس، بمنطقة السفارة الأمريكية التى تبتعد نحو 28 كم من الملعب الذى سيستضيف مباراة الترجي ضد الزمالك اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم.

ويسعى الترجي لتعويض خسارته بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب لذلك خاطب الجهات الأمنية للموافقة على فتح مدرج الفيراج الجنوبي الذى يضم جماهير الألتراس، والذى كان مغلقًا لأسباب أمنية منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى ضد الوداد، وبالفعل طبعت إدارة النادي 60 ألف تذكرة لمباراة الزمالك اليوم.

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وأصدر نادى الترجي التونسي بيانا رسميا صباح اليوم قبل الانفجار بدقائق موجها لجماهيره يدعوهم من خلاله للتوجه الى ملعب رادس الأولمبي في وقت مبكر وقال في بيانه أن الجماهير مطالبة بالحضور مبكرا للملعب لضمان سلاسة عملية الدخول وتفادي الازدحام المروري خاصة وأن اليوم الجمعة وقد يتزامن موعد قدوم الجماهير مع خروج الموظفين.

وأوضح النادي في أن الملعب سيفتح أبوابه انطلاقا في الرابعة عصرا وتغلق في السابعة بتوقيت تونس أي قبل ساعة من صافرة البداية حيث من المنتظر ان تشهد مباراة الترجي ضد الزمالك حضورا جماهيريا كبيرا ولم يعلن الأمن التونسى عن مصير مباراة الترجي والزمالك اليوم سواء بإقامتها بشكل طبيعي أم سيتم منع الجماهير من الحضور خوفا على سلامتهم في الوقت نفسه، أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.