شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمتها مع شقيقها .. ياسمين عبد العزيز بصورة جديدة من كواليس ونحب تانى ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الهجوم العنيف الذى شنه وائل عبد العزيز على شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، إلا أن ياسمين أكدت على مواصلة حياتها وعملها بشكل طبيعى للغاية، وكأنها ليست طرفا في الأزمة.

ياسمين نشرت صورة تجمعها بالطفلة كنزى رماح من كواليس مسلسل "ونحب تانى ليه"، والذى تقدمه فى رمضان المقبل، حيث علقت على الصورة قائلة " مسلسل ونحب تاني لية ؟ .. رمضان ٢٠٢٠"



ياسمين عبد العزيز

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ياسمين عبد العزيز وكنزى

اختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.