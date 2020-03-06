شكرا لقرائتكم خبر عن هالة الزغندى تعلن اعتزالها كتابة السيناريو بعد نجاح "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكاتبة والسيناريست هالة الزغندى، اعتزالها لمهنة كتابة السيناريو، حيث نشرت منشورًا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت "أيوة والله أنا سبت الشغلانة.. مش عايزة أبقى كاتبة سيناريو تانى.. إيه الغريب في كدة؟"، الأمر الذى صدم متابعيها خاصة، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها "بخط الإيد" للفنان أحمد رزق.





ويتولى بطولة مسلسل "بخط الإيد"، النجوم أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، واستطاع العمل جذب العديد من المشاهدين بعد النجاح الكبير الذى حققه، حيث أشاد الكثيرون بأداء أحمد رزق خلال أحداث العمل، فضلا عن القصة التي تناولت العديد من القضايا المهمة للأسرة المصرية، وينتمى العمل لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

يذكر أن الكاتبة هالة الزغندى لها العديد من المسلسلات التى حققتا نجاحا جماهيريا كبيرا منها مسلسلات "واحة غروب، حجر جهنم، مسلسل الكابوس، سجن النسا" وغيرها.