شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان فاروق حسني يشارك بصور من افتتاح معرضه في قصر عائشة فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، على مشاركة متابعيه ببعض الصور من افتتاح معرضه في قصر عائشة فهمى بمنطقة الزمالك، والذي حضره الكثير من نجوم ومشاهير المجتمع، بالإضافة إلى عدد من الطلاب والطالبات عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكان افتتاح معرض فاروق حسنى بمثابة تظاهرة دفاعا عن الفن والقوى الناعمة، وقد حضر حفل افتتاح المعرض كل من عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، منير فخرى عبد النور، وعبد المنعم عمارة، وزير الشباب الأسبق، والفنان الكبير جورج بهجورى، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان حسين فهمى، فريدة الشوباشى، الموسيقار هانى شنودة، الفنان يحيى الفخرانى، ونجيب ساويرس والنجمة إلهام شاهين، والنجمة ليلى علوى والإعلامية لميس الحديدى.

ويضم المعرض 62 عملاً فنياً من أحدث إبداعات الفنان الكبير، وقامت الناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بإعداد الدراسة النقدية للأعمال الفنية المعروضة.