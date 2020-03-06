شكرا لقرائتكم خبر عن سر هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز لها على السوشيال وحقيقة مرض الزعيم "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث تكشف الحلقة التفاصيل الكاملة حول أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل عبد العزيز، وما الذى دفعه لمهاجمتها بسبب علاقتها بالفنان الشاب أحمد العوضى.

وتتناول الحلقة أيضا التفاصيل الكاملة حول أغنية "عود البطل"، لمطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وأسباب حذفها بعد تحقيقها لـ 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما تكشف الحلقة حقيقة مرض عادل إمام، ولماذا هاجم حسين فهمى محمد رمضان ، بعد إطلاقه لأغنية "نمبر وان".

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برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.