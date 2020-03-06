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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الجديد لحفل تامر حسنى فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم تامر حسني بمدينة الشيخ زايد عن الموعد الجديد لإقامته وهو يوم الخميس 12 من مارس الجارى، حيث كان مقررًا له الجمعة الماضية، ليتم تسجيل الحفل ما يقرب من أسبوعين، ويغني حسني، خلال ساعتين للجمهور الذي يحرص على حضور حفلاته باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، ويشعل الحفل نجم الفاير وركس أحمد عصام، بعرض مبهر وفقرات جديدة.
في سياق آخر يستعد حسني، خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية، حيث يحيى حفلا يوم 13 مارس لطلاب إحدى الجامعات الخاصة، كما يقدم لأول مرة حفلا غنائيا في الجامعة الأمريكية بالإمارات وذلك يوم 19 من مارس الحالي، ثم يحتفل بعيد الأم يوم 21 من الشهر الجاري، من خلال حفل غنائي في وادي نادي دجلة.
تامر حسني
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