شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حكايات بنات 4" بدءًا من ‪21 مارس‬ الجارى على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطلات الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" عن انطلاق عرض حلقاته بدءا من يوم السبت الموافق ‪21 مارس‬ الجارى على شاشة ‪ON‬، حيث تواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث قبل بدء العرض على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة ‪ON‬.

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مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

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الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئيين الجديدين من لعرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.