شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد أنور: "غنيت مهرجان قدام أستاذ هانى شاكر وماتمنعتش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد أنور، بفيديو، عبر صفحته على موقع فيس بوك، خلال تواجده برفقة عدد من الفنانين، من ضمنهم الفنان هانى شاكر، حيث غنى مقطعا من مهرجان قلبك بحر مالح، لفريق الصواريخ الذى شمله قرار الإيقاف من الغناء.

الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر،علق قائلاً: "أنا غنيت مهرجان شعبي قدام أستاذ هاني شاكر وماتمنعتش الحمد لله".

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى"، وليس ما يسمى بالمهرجانات، يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة، مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين في بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

ناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات، والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.

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