شكرا لقرائتكم خبر عن القوة والعلم.. تعرف على نصائح مايا دياب للسيدات قبل اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية مايا دياب، على توجيه بعض النصائح للسيدات في مختلف أنحاء العالم، فى اليوم العالمى للمرأة المقرر له 8 مارس من كل عام، ونشرت صورة لها جديد عبر حسابها بانستجرام، وهي في جلسة تصوير جديدة لها.

وجاءت نصائح مايا دياب كالآتي: مع اقتراب يوم المرأة العالمي، لازم المرأة تثقّف نفسها مهما كان الطريق اللي اختارته، وما عليها إلّا تحقّق أحلامها بلا ما تلتفت من حواليها أو تسمع لأي شخص أو شعب ينتقدها ويشوّه صورتها ويختبأ تحت عباية العادات والتقاليد، يوم المرأة العالمي #المرأة #القوة #العلم #الجهل #أنا #الحب ????".

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وحرص دياب منذ أيام، على وقاية نفسها وحمايتها من "كورونا" بطريقة أيضا مبتكرة ومختلفة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وهى ترش "بخاخ" على أصدقائها، وعلقت قائلة "يوميات كورونا.. أكيد كارل وميشال ما رح يصرلن شي من هلق لـ 50 سنة .. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية".

وكانت آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.