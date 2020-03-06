شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعم والدها في عرض مسرحيته "الزهر لما يلعب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت الفنانة دنيا سمير غانم عرض مسرحية والدها النجم سمير غانم "الزهر لما يلعب"، حيث شاركت بمجموعة من الصور عبر خاصية ستورى في حسابها بموقع "أنستجرام"، مع والدها، والفنان طارق الإبيارى، والفنانة إيمي طلعت زكريا.



دنيا سمير غانم

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

ويجسد سمير غانم في المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

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ومسرحية "الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضي غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.