شكرا لقرائتكم خبر عن "قدرنا ندفع الثمن من خيرة أبنائنا".. هند صبرى تعلق على الحادث الإرهابي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة هند صبرى على العملية الإرهابية في منطقة السفارة الأمريكية بمدينة رادس، حيث قيام إرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية، الأمر الذى تسبب فى مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين من بينهم مدني.

وقالت الفنانة هند صبرى عبر انستجرام، " كأنه قدرنا أن نظل دوما ندفع الثمن من خيرة أبنائنا كي يعيش الوطن.. رحم الله الشهيد الملازم أول توفيق الميساوي ولعن الله الإرهاب ومن يدعمه ومن يناصره.. عاشت تونس".



هند صبرى

يشار إلى أنه وقع الحادث الإرهابي على بعد نحو 30 دقيقة من استاد رادس، بمنطقة السفارة الأمريكية التى تبتعد نحو 28 كم من الملعب الذى سيستضيف مباراة الترجي ضد الزمالك اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم.

ويسعى الترجي لتعويض خسارته بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب لذلك خاطب الجهات الأمنية للموافقة على فتح مدرج الفيراج الجنوبي الذى يضم جماهير الألتراس، والذى كان مغلقًا لأسباب أمنية منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى ضد الوداد، وبالفعل طبعت إدارة النادي 60 ألف تذكرة لمباراة الزمالك اليوم.

وأصدر نادى الترجي التونسي بيانا رسميا صباح اليوم قبل الانفجار بدقائق موجها لجماهيره يدعوهم من خلاله للتوجه لملعب رادس الأولمبي في وقت مبكر.

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وقال في بيانه أن الجماهير مطالبة بالحضور مبكرا للملعب لضمان سلاسة عملية الدخول وتفادي الازدحام المروري خاصة وأن اليوم الجمعة وقد يتزامن موعد قدوم الجماهير مع خروج الموظفين.

من جانب آخر، كشفت مصادر تونسية، عن هوية الانتحاريين اللذين نفذا هجوما على قوة أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، ما تسبب فى مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين من بينهم مدني.