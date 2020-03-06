شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيكو عن أبطال "سينما مصر" : طاقات تمثيلية إبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان الكوميدى "شيكو" العرض المسرحى سينما مصر للمخرج خالد جالد مشروع تخرج الدفعة الثانية، أمس الخميس، فى مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، والتقط شيكو الصور التذكارية مع أبطال العرض المسرحى، مشيدا بمواهبهم وطاقاتهم التمثيلية، كما أثنى على الرؤية الإخراجية للمخرج خالد جلال، مؤكدا أن العرض يستحق المشاهدة ودليل على أن مصر لا تنضب من المواهب.

"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبارالنجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء.

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عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي.

كما يشارك فيه كل من أمل إميل ومحمد ماضي إضافة إلى بسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهرومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبيرطنطاوي وشيماء منصور.