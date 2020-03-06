شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة تشويقية جديدة لمنتظرى Ozark قبل عرضه بـ3 أسابيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس فيديو ترويجيا جديدا لـ الموسم الثالث من مسلسل Ozark، الذى ستطرح حلقاته يوم 27 مارس الجارى، ووصلت مدته إلى دقيقتين، و20 ثانية، ويضم الموسم الثالث من العمل على 10 حلقات، وكالمعتاد ستطرح شبكة البث نيتفلكس المسلسل بأكمله، دفعة واحدة، وكان قد نجح الموسم الثانى والأخير من المسلسل فى حصد شعبية كبيرة من قبل المشاهدين، ووصل تقييمه لـ8.3 عبر موقع IMDB الشهير.

وتدور أحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثير من العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.

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مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الشخصيات الخارقة Raising Dion للموسم الثاني، وكان تم عرض المسلسل، فى 4 أكتوبر من العام الماضى، وتم اعتباره أحد أفضل 10 مسلسلات على Netflix لعام 2019، سيبدأ إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Raising Dion خلال العام الجارى 2020، لكن دون موعد محدد لذلك، الموسم الثانى من العمل 8 ساعات منقسمة إلى حلقات.

وتكون الموسم الأول من مسلسل "Raising Dion"من 9 حلقات تضم العديد من الأحداث الجاذبة بين الخيال العلمي والدراما، وتدور أحداث مسلسل Raising Dion حول أم تكتشف أن ابنها لديه قوى عظمى وتحاول بطرق عديدة معرفة كيفية تربيته بأمان، بينما يحاول الطفل أن يستخدم هذه القدرات والاستفادة منها.