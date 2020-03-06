شكرا لقرائتكم خبر عن Haifa vs corona.. هيفاء وهبى تحارب كورونا بتحد جديد لمتابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مواجهة فيروس كورونا الجديد على طريقتها الخاصة، حيث أطلقت تحديا جديدا تزامناً مع حملات التوعية للوقاية من الفيروس، للتوعية بضرورة غسل اليدين بشكل مستمر، وطلبت من متابعيها على موقع "تويتر" غسل يديهم على صوت إحدى أغنياتها.

وكتبت هيفاء عبر حسابها "أى أغنية من أغنياتى تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّى haifavscorona.



هيفاء وهبي

وقد تفاعلت الفنانة كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي حيث كتبت: "والله مافى أهضم من هيفا وهبى"، كما تفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من متابعى هيفاء ونشر الكثير من منهم فيديوهات ترصد قيام الأطفال والكبار بغناء أغانى هيفاء أثناء غسل اليدين للوقاية من الفيروس المستجد.



كندة علوش

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى لبنان إلى 16 حالة.

وناشدت وزارة الصحة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، في مسعى لمكافحة الوباء.

وكان وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، قد أعلن أن بلاده ما زالت في مرحلة احتواء فيروس كورونا، ولم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار.

وبحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازارينى، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.