الموت يفجع الفنان احمد عزمي ويخطف أعز أحبابه

أعلن الفنان أحمد عزمي عن وفاة والده منذ قليل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على تطبيق «الفيسبوك».
كتب أحمد عزمي: «البقاءلله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة»، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
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وكان والد أحمد عزمي يعاني من العديد من الأمراض الصحية ومن بينها مشاكل الكلى؛ لذلك انتقل للعيش مع نجله أحمد بشقته بمنطقة حدائق الأهرام بعدما كان يعيش بمفرده في مدينة المنصورة.
يذكر أن الفنان أحمد عزمي، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية، ومن المسلسلات التي شارك بها: العميل 1001، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وأحلامك أوامر، ويتربى في عزو، وفي السينما شارك في أفلام: قبلات مسروقة، والزمهلوية، وجوبا.
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