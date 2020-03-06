ليفانت جان تجاوز أزمته القلبيّة وهذا جديد وضعه الصحّي

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أكّد مصدر طبّي داخل المستشفى التي نقل إليها الممثل التركي ليفانت جان بعد تعرّضه لأزمة قلبية، أنّ الممثل تجاوز مرحلة الخطر وتم تحويله لغرفة عادية.
وأعن الطبيب المعالج أنه سيسمح له بالخروج بعد يومين، بعد أنباء تردّدت عن خطورة وضعه صباح أمس.
ليفانت مع شاتاي اولوسوي
الممثل نقل إلى المستشفى قبل يومين بسبب تعرّضه لأزمة قلبية، ونقلت وسائل إعلام تركيّة تصريحات عن الطاقم الطبّي أكّدت أنّ وضعه حرج.
وكان ليفانت قد نقل إلى الطوارىء في إحدى مستشفيات اسطنبول، ثم وضع في غرفة العناية المشدّدة، ولا يزال يخضع للعلاج، وسط تأكيد الأطباء أنّ وضعه خطير للغاية.
وقد تناقلت مواقع تركية خبر وفاة الممثل الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، وهو ما استدعى بياناً من المستشفى لتكذيب الخبر.
يذكر أنّ ليفانت ممثل مسرحي، وقد شارك في أكثر من مسلسل ناجح منها مسلسل "في الداخل"، و"وادي الذئاب".
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