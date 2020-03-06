كيف ردّت توبا بويوكستون على تعرّيها في "النهضة العثمانية"؟

استغربت الممثلة التركية توبا بويوكستون، سؤالها عن الضجة المثارة بسبب تعرّيها في مشهد الحمّام في مسلسل الأمبراطورية العثمانية، الذي يبث عبر منصّة "نتفليكس"، وقالت إنّها لم تظهر عارية، وإنّها تستغرب هذه الضجّة. وكانت زميلة توبا بيرين سات، قد تعرّضت لموقف مماثل، لدى تلقّيها انتقاداتٍ حادّة، بسبب ظهورها في مشهدين جريئين في مسلسل "عطية"، الذي بثّته المنصة نفسها قبل شهرين. Advertisements يذكر أنّ توبا شوهدت قبل أيام برفقة حبيبها أوموت أفيرجان، في أوّل تكذيب لشائعة انفصالها، ولدى سؤالها "كيف تقضين وقت فراغك؟" أجابت "مع بناتي". إقرئي أيضًا: العارضة لجين عضاضة أرملة وليد الجفالي مصابة بالكورونا جان يامان يعتدي على معجبة بالضّرب وصحافي تركي يدافع عنه

يبقى أن نذكر أنّ توبا بويوكستون طرحت مؤخرا أغنية Sayenizde أو "بفضلك" بالعربية للفنان التركي إركان ساتشي، التي كانت أغنية غلاف ألبومه والتي أطلقها عام 1995 بصوته، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بإمكانات بسيطة وكان أول فيديو لها على يوتيوب، وأخرجها حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان.

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