وفاة ممثل مغربي بنوبة قلبية مفاجئة في مهرجان الفيلم المغربي في طنجة

تعرض الممثل المغربي خالد بكوري لنوبة قلبية مفاجئة، فجر يوم أمس الخميس في فندق بمدينة طنجة ،حيث كان يقيم كضيف على مهرجان الفيلم المغربي الذي يحتفي بدورته 21.

الممثل لم ينج من الأزمة القلبية، وأسلم الروح، ما أحدث صدمة حقيقية في أروقة المهرجان.

وكان الراحل في كامل أناقته وصحته، وتردّد أنه شعر بوعكة دون سابق إنذار على مستوى صدره ونقل مباشرة إلى إحدى المصحات الخاصة، وهناك توفي على إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز الراحل الرابعة والستين من العمر.

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وإثر انتشار الخبر زوال أمس الخميس وقبل بدء نقاش فيلم "أبواب السماء" للمخرج مراد الخودي ، طلب منتج الفيلم محمد الشاوي من الحضور قراءة الفاتحة على روح الممثل الراحل الذي نقل مساء أمس جثمانه إلى مقر إقامته بالدار البيضاء حيث أسرته ليدفن اليوم الجمعة .

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