كيف ردّت ساريناي ساريكايا على رفض شاتاي أولوسوي التمثيل معها؟

قبل أيام، نشرت صحيفة "تقويم" التركيّة، خبراً مفاده أنّ النجم التركي شاتاي اولوسوي، تلقى عرضاً من خارج البلاد لبطولة فيلم، واقترحت عليه شركة الإنتاج أن تكون شريكته في الفيلم النجمة سيريناي ساريكايا، لكن شاتاي رفض بشكل قطعي أن يمثل مع سيريناي مرة أخرى.

وقالت الصحيفة إن شاتاي رفض لاعتقاده أنّ سيريناي ستسبّب ضرراً له إذ أنّها مؤخراً بدأت تتصدّر الصّحف باستخدام حياتها الشخصية.

وبعد أيام على التزامها الصمت، ردّت سيريناي ساريكايا مكذّبة الخبر المتداول، وقالت إنّ الأمر لا يعدو كونه شائعة لا أساس لها من الصحّة.

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أما شاتاي فلم يعر الخبر المنشور اهتماماً.

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