بالأسماء والتفاصيل: ملكات جمال لبنان يتصدّرن دراما رمضان 2020

كشفت الأعمال اللبنانية والأعمال اللبنانية السورية المشتركة، أنّ الممثلات اللبنانيات القادمات من بوابة الجمال هنّ الوحيدات القادرات على تسويق الأعمال الدرامية لتعرض على أهم المحطات العربية.

فملكات الجمال وعارضات الأزياء حتّى اللواتي لا يملكن موهبة حقيقية، يتصدّرن المشهد الدرامي، خريجات معاهد التمثيل، والممثلات المخضرمات، يتم إقصاءهنّ أو إعطاءهن أدواراً ثانية، ترفع قيمة العمل دراميّاً، لكنّها لا تضمن له أي تسويق.

فمن هنّ الفنانات القادمات من عالم الجمال اللواتي سيتصدّرن المشهد الدرامي في رمضان 2020؟

دانييلا رحمة:

في وقت يعرض لدانييلا رحمة مسلسل "العودة" على شاشة MBC 4 ، بدأت هذه الأخيرة تصوير مسلسل "أولاد آدم" الذي سيعرض في رمضان المقبل.

دانييلا التي عرفت الشّهرة بعد انتخابها ملكة جمال المغتربين عام 2010، بدأت مسيرتها الفنية في مسلسل "بيروت سيتي" قبل ثلاث سنوات، إلا أنّها اشتهرت لدى مشاركتها الممثل باسل خياط في مسلسل "تانغو" ولعبت دور البطولة المطلقة أمامه، لتكرّ بعدها سبحة الأعمال الدرامية.

ورغم عدم إتقانها اللغة العربية جيداً بحكم نشأتها في أستراليا، تمكّنت دانييلا من تصدّر المشهد الدرامي، وستطلّ في رمضان المقبل في مسلسل "أولاد آدم" أمام مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب وماغي بو غصن.

-نادين نجيم

تصوّر نادين نجيم حالياً مسلسل "2020" مع قصي خولي، ليعرض في رمضان المقبل، بعد أن أصبحت أعمالها وجبة درامية دسمة في شهر الصوم.

نادين الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان عام 2004، لم تعرف النجاح الحقيقي إلا عندما تبنّتها شركة "الصباح"، لتصبح واحدة من أهم الممثلات فيها، بدءاً من مسلسل "لو" الذي عرض عام 2014، وما تلته من أعمال دراميّة نجحت جماهيرياً.

ورغم نجاحها كممثلة، لا تزال نادين محصورة بأدوار المرأة الجميلة، رغم تنوّع أدوارها، إلا أنّها أدوار تتمحور بالمجمل حول كونها المرأة الجميلة التي يعشقها الجميع، وحول هذا الإطار تدور باقي أحداث مسلسلاتها.

-سيرين عبد النور

تصوّر حالياً مسلسل "دانتيل" المستوحى من مسلسل إسباني الذي سيجمعها بالممثل السوري محمود نصر.

بداياتها كانت مع عرض الأزياء، حيث افتتحت مع شقيقتها سابين وكالة لعرض الأزياء، قبل أن تبدأ الغناء ثم التمثيل.

سيرين التي تعتبر واحدة من أكثر الممثلات قدرة على تسويق مسلسلاتها، لم تخرج يوماً عن إطار المرأة الجميلة، خصوصاً في مسلسل "الهيبة" الذي أطلّت فيه العام الماضي، وقبله مسلسلات لعبت فيها أدواراً كان عامل الشكل فيها أساساً أكثر من عامل الأداء.

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-هيفاء وهبي

هذا العام، وبعد تكريس اسمها كممثلة يحسب لها حساب في مصر، تستعد الفنانة هيفاء وهبي للعب دور البطولة في مسلسل "أسود فاتح"، الذي سيصوّر بين لبنان ومصر.

هيفاء التي باتت اسماً ينافس بقوّة في دراما رمضان كل عام، تنافس للمرّة الأولى في بلدها، بعد اختيار شركة الصباح لها، لتلعب دور البطولة مع النجم السوري معتصم النهار، الذي بات من أهم الأسماء التي تراهن عليها الشركة.

هيفاء بدورها دخلت عالم الفن بعد انتخابها ملكة جمال الجنوب في التسعينيات، ثم مارست عملها كعارضة أزياء، ومودل في كليبات، لتنتقل بعدها إلى الغناء والتمثيل.

-فاليري أبو شقرا

فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان 2015 تصوّر حالياً مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع.

تجربتها الأولى مع الدراما كانت كضيفة شرف في مسلسل "الهيبة" عام 2018، لتعود بعدها وتلعب دور البطولة المطلقة في مسلسل "ما فيي" مع الممثل السوري معتصم النهار، الذي مدّد لموسم جديد بدأ عرضه قبل يومين.

ومع نجاح فاليري، ارتأى المنتج صادق الصباح الذي يعتبر عرّابها درامياً، أن يعيدها إلى "الهيبة" بموسمه الرابع الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

-سينتيا صموئيل

هي وصيفة الملكة فاليري أبو شقرا الأولى، دخلت مجال التمثيل العام الماضي مع نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص"، ولعبت دوراً ظهرت فيه إمكاناتها التمثيليّة، ما دفع بالمنتج صادق الصباح، إلى إسناد دور البطولة إليها في مسلسل "من الآخر" الذي سيجمعها في رمضان المقبل بالممثل السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانيّة ريتا حايك.

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