كم تبلغ ثروة محمد صلاح بعد 8 سنوات على خروجه من مصر؟

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية. وتأتي هذه الخطوة بعد أنباء حول إمكانية انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني، بعقد تصل قيمته إلى 150 يورو.

وصرّح ستيف ماكمانمان لاعب ليفربول السابق، بأن نادي برشلونة سيفكر في ضم صلاح قريباً ليكون بديل مناسب للاعبه الأبرز ليونيل ميسي.

كم تبلغ ثروة محمد صلاح بعد 8 سنوات على احترافه؟

بدأ محمد صلاح مسيرته الكروية في مصر قبل نحو 10 سنوات. لعب ضمن صفوف فريق “المقاولون العرب” في الدوري المصري، قبل أن يطير إلى سويسرا التي مهدت له طريق الاحتراف، حيث لعب ضمن صفوف فريق بازل السويسري عام 2012. بعدها انتقل إلى الدوري الإنكليزي عبر بوابة فريق تشيلسي عام 2013، ومنه إلى الدوري الإيطالي، قبل أن يعود مجدداً إلى إنكلترا.

وكشف موقع Along the Boards الأميركي في تقرير نُشر مؤخراً، حجم ثروة صلاح هدّاف فريق ليفربول الإنكليزي، بعد 8 سنوات على خروجه من مصر، وبدء رحلة الاحتراف في الدوريات الأوروبية، وقال إن اللاعب المصري يمتلك الآن ثروة صافية تُقدر بـ 70 مليون دولار.

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يتبرع ببناء مدارس ومستشفيات ويساعد 400 أسرة فقيرة

أشار التقرير أيضاً إلى بعض تفاصيل حياة اللاعب الخاصة، لا سيما وأن صلاح من أشهر اللاعبين المصريين إقبالاً على الأعمال الخيرية منذ سنوات، فقدم الكثير من الدعم إلى قرية نجريج مسقط رأسه في ريف مصر، عن طريق تمويل بناء مدارس، معاهد، ومستشفيات.

بالإضافة إلى ذلك، يقال أنه ساعد نحو 400 أسرة فقيرة في القرية، وهي المعلومات التي أكدّها جيران أسرته وعمدة قريته في وقتٍ سابق.

وفاز صلاح بلقب هدّاف الدوري الإنكليزي مرتين. وتمكن من قيادة فريقه ليفربول لحصد ألقاب دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي. كما يستعد الفريق في الأسابيع المقبلة لاقتناص لقب الدوري الإنكليزي، وهو الانتصار الذي يبحث عنه الفريق منذ نحو 30 عاماً.

يذكر أن صلاح اشتهر بمواقفه الإنسانية، وآخرها ما فعله مع الطفل السوري حمزة، إذ أهداه الحذاء الذي يلعب به مع توقيعه، كنوع من الدعم النفسي له، بعد أن فقد الطفل البالغ من العمر 8 سنوات ساقه نتيجة حادث أليم.