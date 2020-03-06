نيكول سابا ترتدي الكمامة الواقية من كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة لها ظهرت فيها من داخل مطار بيروت وهي تضع كمامة تجنباً وحمايةً من فيروس كورونا، ودعت المتابعين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس.
وأرفقت نيكول سابا الصورة بتعليق جاء فيه: “الوقاية خير من علاج ولا داعي للتهويل يا لهوي ي ي ي ي ي ي ”.
على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا لطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.
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