رامي صبري بتصريح مفاجئ عن عودة أصالة وطارق العريان

متابعة بتجـــــــــرد: تحدث الفنان المصري ​رامي صبري​ عن علاقة الصداقة التي تربطه بالفنانة سورية ​أصالة​، قائلاً:”أصالة إنسانة طيبة جدا جدا أحيانا تتعصب لكنها حنينة وجدعة ولديها مميزات كثيرة”.

وعن الديو الذي جمعهما قال أنه كان من أجمل الأغنيات التي قدمت، خاصة أنه كان أقل من الآن في الشهرة وأصغر في السوق الغنائي، ولا ينسى لها وقوفها بجانبه.

وتناول في حديثه أيضاً خلال إستضافته ضمن برنامج “التاسعة” مع ناردين فرج إلى طلاق أصالة والمخرج المصري ​طارق العريان​، إذ أعرب عن حزنه خاصة أنه كان يرى أن علاقة أصالة والعريان هي الحب الحقيقي، فكل من يراهما يعرف معنى الحب.

وأكد رامي صبري إنه يشعر أن أصالة وطارق العريان سيعودان لبعضهما وأن الانفصال لن يدوم طويلا لأن الحب بينهما كبير.