كاتي بيري وأورلاندو بلوم ينتظران طفلهما الاول

أرجأت مغنية البوب الأميركية كاتي بيري حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.

أتى تأجيل حفل الزفاف بالوقت الذي أعلنت فيه كاتي بيري انتظار مولودها الأول من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

وكانت كاتي قد كشفت في السابق الى انها تفكر بإنجاب طفلها الأول من اورلاندو قريبًا جدًا.

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وكان بلوم وبيري، قد أعلننا خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.

نذكر ان اورلاندو بلوم انفصل عن زوجته عارضة الازياء الشهيرة ميرندا كير عام 2003 بعد ثلاث سنوات من الزواج ولهما ولد يدعى Flynn.

اما كاتي بيري فقد تزوجت الممثل البريطاني راسل براند لكنها تطلقت منه مطلع عام 2012 بعد زواج دام 24 شهراً. كما دخلت بعلاقة غرامية مع جون ماير ولكنها انفصلت عنه عدة مرات.