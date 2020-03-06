راغب علامة يكشف قصصًا لأول مرة.. وما دخل كاظم الساهر؟

في الوقت الذي يستعد فيه السوبرستار راغب علامة للقاء جمهوره المصري بحفل فني في الجامعة البريطانية في القاهرة اليوم الجمعة الواقع في ٦ مارس/ آذار الحالي.

أطل “علامة” ضمن فقرة Whats Your Flow عبر تطبيق ديزر، حيث تحدث لأول مرة عن بعض القصص التي يسمعها الجمهور للمرة الاولى وأجاب على سلسلة من الأسئلة وهي:

1-ما هي الأغنية التي تذكّرك بمدينتك؟ ولماذا؟

اجاب السوبرستار ان الأغنية التي تذكره بمدينته هي “حبيبتنا بيروت” لأنه قدمها في الوقت الذي كانت بيروت تتعرض فيه للقصف وكان يشاهدها تحترق من على سطح المنزل.

2-ما هي أول أغنية أحببتها وكان لها تأثير عليك لتصبح مغنّيا؟

اختار راغب أغنية “موعود” للراحل عبد الحليم حافظ.

3-ما هي أكثر أغنية تحبها وتسمعها كثيراً لفنان آخر؟

عبّر راغب عن حبه لأغنية “مدرسة الحب” لكاظم الساهر.

4-ما هي أول أغنية استمعت إليها اليوم؟

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اختار راغب أغنية جديدة يقوم بالتحضير لها حالياً كاشفاً انه كان يستمع الى اغنية “وما حدا بيعرفا” بعدما أرسلها له الملحن كي يحفظها ويتأمل بتفاصيلها.

5-ما هي أكثر أغنية تفتخر بغنائها حتى الآن؟

أكثر أغنية يفتخر راغب بها حتى هذه اللحظة هي “يا ريت فيي خبيها” لأنها رمز للحب.

6-ما هي أكثر أغنية تحب الرقص على أنغامها؟

لم نستبعد كثيراً اختيار راغب لأغنية”قلبي عشقها والعيون”.

7-مَن برأيك يمكنه كتابة كلمات أغنية حياتك؟

فكانت اجابة راغب متوقعة حين اجاب انه الوحيد الذي قد يكتب أغنيات حياته.

8-ما هي الأغنية التي تذكّرك بعائلتك؟

اختار السوبرستار أغنية “اشتقتلك أنا” لأنه دائماً في حالة اشتياق لعائلته وصور كليب الاغنية مع ولديه عندما كانا صغيرين فكانت الأغنية موجهة للعائلة.