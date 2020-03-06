مفاجأة صادمة حول قصة حب أحمد العوضي لـ"ياسمين عبد العزيز"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية صفاء مغربي، كواليس جديدة حول قصة حب مواطنها الفنان أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز، وذلك قبل 10 سنوات مضت، أي إبان زواج ياسمين من المنتج المصري محمد حلاوة، حيث كانت النجمة المصرية فتاة أحلام "العوضي" دون أن تدري.

ونشرت مغربي، منشورا مطولا على "فيسبوك"، قائلة: "يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين ده موتني ضحك لأن في ٢٠٠٩ زوجي يوسف كان عامل مسلسل "متخافوش" لأستاذ نور الشريف.. وأحمد كان أخويا في المسلسل.. وكان أول مره يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل".

وأضافت: "أحمد كان بطل ونجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثلة في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله .. وده كان من ١٠ سنين قبل ما يعرفها".

وأردفت: "لما شوفت بوست ياسمين بتاع بحبك يا أحمد فرحتله جدا عشان أخويا .. وضحكت قولت في بالي يابن اللذين.. لأن صعب حد بياخد فتاة أحلامه .. بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين وأحلامك نجحت في الشغل من زمان وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا أجدع وأطيب أخ أبو الرجولة".

بدوره، أكد أحمد العوضي ما قالته زميلته صفاء مغربي، وذلك من خلال مشاركته لمنشورها، بوضع بضعة قلوب تعليقا على كلامها، وتفاعل معه العديد من متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بالإيجاب، في وصلة من التبريكات والتهاني والتمني بقرب زفافهما.

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وكان النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد حسما طبيعة علاقتهما بعد جدل كبير استمر قرابة شهر ونصف، حيث اضطرهما منشور شقيق الأولى الفنان وائل عبدالعزيز إلى كشف عدم رضاه عن صورهما التي يتم نشرها عبر حساباتهما من آن لآخر دون تحديد ما يرميان إليه.

وصعّدت ياسمين عبد العزيز، من حدة الخلاف بينها وبين شقيقها وائل عبد العزيز، بعد هجومه الشديد على علاقتها بمواطنها أحمد العوضي، ومعارضته لمصارحة كل منهما بحبه للآخر، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول رد فعل للفنانة ياسمين عبد العزيز، على حالة الجدل الكبيرة التي أثارها أحمد العوضي ووائل عبد العزيز، قامت ياسمين بحذف شقيقها من قائمة المتابعين على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، لتؤكد تأييدها لموقف العوضي، وغضبها من تصرف شقيقها الذي أفصح عن خصوصيات الفنانة.

كما قام وائل عبد العزيز أيضا بحذف شقيقته ياسمين من قائمة متابعيه على إنستغرام، فيما أعاد متابعته للفنانة ريهام حجاج، التي كان قد حذفها في وقت سابق، حينما أعلنت زواجها من محمد حلاوة زوج ياسمين السابق.