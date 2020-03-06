قد يهمك أيضا: أحمد فهمي يكشف تفاصيل دوره في"أسود فاتح" مع هيفاء وهبي مذيعة عربية تتحدث عن جمال هيفاء وهبي وتعرضها لتعليقات قاسية

أكدت المخرجة ساندرا نشأت أنها تستعد لإخراج فيلم جديد بعنوان "الصحبة الحلوة" من تأليف وحيد حامد وبطولة يحيى الفخراني ومحمد سعد.

وقالت ساندرا، إن المشروع قيد التنفيذ، حيث تجرى حاليًا الاستعدادات لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تفاصيل العمل سوف يتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك بمجرد إنهاء التعاقدات.

يشهد الفيلم عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني للسينما بعد غياب نحو 22 عامًا، منذ قدم فيلم "مبروك وبلبل" عام 1998، وكان هذا العمل هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرجة ساندرا نشأت، بينما شارك الفخراني بصوته فقط في فيلم "عمارة يعقوبيان" عام 2006. قد يهمك ايضا: فريد شوقي تُطمئن الجمهور على صحة يحيى الفخراني أحدث صورة لـ"جيهان نصر" وبناتها بصحبة يحيى الفخراني

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