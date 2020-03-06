إيمي سالم ترقص على "عود البطل"

دعمت الفنانة إيمي سالم بشكل غير مباشر مطربي المهرجانات، وونشرت إيمي سالم عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تجلس بداخل سيارتها وتتراقص على أنغام "عود البطل". وعلقت كاتبة: "عود البطل ملفوف وأنا لسة ياما هشوف، حسن شاكوش وعمر كمال بقه".



كانت نقابة المهن الموسيقية قد أوضحت أن البيان الصادر عنها، يأتي في إطار الجدل المجتمعي الحاصل علي ‏الساحة ‏المصرية، ‏ووجود شبه اتفاق بين كل ‏طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى ‏بأغاني ‏المهرجانات ‏والتي هي نوع من أنواع ‏موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير ‏منها، ‏وقد أفرزت ‏هذه المهرجانات ما يسمى ‏بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني ‏والأخلاقي، ‏وقد أغرت ‏حالة التردي هذه بعض ‏نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف‎.

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