تعرف على موعد طرح فيلم "يوم 13"

قرر المخرج وائل عبد الله، طرح فيلم «يوم 13» بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يقوم حاليا بعمليات المونتاج والمكساج ليكون العمل جاهزا للعرض، بالإضافة إلى الانتهاء من البرومو النهائي للفيلم.



ويعتبر «يوم 13» البطولة المطلقة الثانية لأحمد داود في السينما بعد تقديمه «122» الذي تم عرضه في شهر يناير من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك في بطولته أمينة خليل وطارق لطفي وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهيني وإخراج ياسر الياسري، وكان آخر أعمال أحمد داود في السينما فيلم «ولاد رزق 2» وتخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون جنيه.



فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة، أحمد زاهر، فيدرا ، محمود عبدالمغني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، محمد الصاوي، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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