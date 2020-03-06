طارق صبري يبدأ تصوير "باركود 615 "في الهرم

القاهرة - لايف ستايل يبدأ الفنان طارق صبري تصوير دوره في فيلم «باركود» الأسبوع المقبل في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة طارق صبرى ومحمد عز وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة. قد يهمك أيضاً :

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