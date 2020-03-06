تامر حسني ونانسي عجرم يجتمعان في حفل غنائي 12 آذار

يحيي النجم تامر حسني، حفلا غنائيا وتشاركه النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيه، يوم 12 من شهر مارس الجاري بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وهي الحفل التي تنظمها شركة تذكرتي، ووجه منتصر النبراوى، رئيس الشركة، بضرورة خروج الحفل على أعلى مستوى، بالتعاون مع مصطفي طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعي مديري العمليات.



ويأتي الحفل الجديد بعد نجاح حفل عيد الحب الذي أقيم الشهر الماضي، ونظمته شركة إم بي إم برئاسة محمود بخيت بالتنسيق مع شركة تذكرتي المسؤولة عن توزيع التذاكر والتي يرأسها منتصر النبراوي، وأحيا الحفل العديد من نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم الفنان تامر حسني والنجمة نانسي عجرم ووائل جسار وأحمد شيبة وحسن شاكوش وعمر كمال وساندي وغيرهم، والذى أقيم في استاد القاهرة وشهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.



وشهد حفل عيد الحب حضوراً جماهيرياً غير مسبوق في تاريخ الحفلات بمصر، حيث تواجد في الحفل أكثر من 70 ألفاً، في الوقت الذى شهد التنظيم حالة من السهولة واليسر الأمر الذى نال إعجاب جميع الحاضرين.



واقتحمت شركة تذكرتى مجال تنظيم الحفلات، في الوقت الذى تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربى خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.

قد يهمك أيضا:

رأي تامر حسني في أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام"

حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر 13 آذار