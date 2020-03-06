تعرف على الموعد الجديد لحفل تامر حسني في الشيخ زايد

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم تامر حسني في "زد بارك" بالشيخ زايد و التابع لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، عن الموعد الجديد لإقامته وهو يوم 12 من مارس الجاري.
ويغني تامر حسني، خلال ساعتين للجمهور الذي يحرص على حضور حفلاته باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.
كما يشعل الحفل نجم الفاير وركس أحمد عصام، بعرضا مبهرا وفقرات جديدة.
في سياق آخر يستعد تامر حسني، خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية ، حيث يحيى حفل يوم 13 مارس لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب.
كما يقدم لأول مرة حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالإمارات وذلك يوم 19 من مارس الحالي، ثم يحتفل بعيد الأم يوم 21 من الشهر الجاري، من خلال حفل غنائي في وادي نادي دجلة.
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