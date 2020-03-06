تعرف على الموعد الجديد لحفل تامر حسني في الشيخ زايد

أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم تامر حسني في "زد بارك" بالشيخ زايد و التابع لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، عن الموعد الجديد لإقامته وهو يوم 12 من مارس الجاري.

ويغني تامر حسني، خلال ساعتين للجمهور الذي يحرص على حضور حفلاته باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

كما يشعل الحفل نجم الفاير وركس أحمد عصام، بعرضا مبهرا وفقرات جديدة.

في سياق آخر يستعد تامر حسني، خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية ، حيث يحيى حفل يوم 13 مارس لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب.

Advertisements

كما يقدم لأول مرة حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالإمارات وذلك يوم 19 من مارس الحالي، ثم يحتفل بعيد الأم يوم 21 من الشهر الجاري، من خلال حفل غنائي في وادي نادي دجلة.

قد يهمك أيضا:

رأي تامر حسني في أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام"

حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر 13 آذار