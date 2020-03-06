حماقي يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالجامعة الأمريكية الجمعة

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم، الجمعة، وذلك بالجامعة الأمريكية. من المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. يذكر أن المطرب محمد حماقي طرح أخيرًا كليب أغنية "تعرف بحبك ليه"، كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم. Advertisements قد يهمك أيضا: حماقي يكشف لأول مرة إهداءه أغنيته الشهيرة "ما بلاش" لوالده الراحل حماقي يقترب من المليون الأول بكليب تعرف بحبك ليه

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