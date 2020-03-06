مسرح اسطنبولي يستضيف "مونودراما المرأة"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن إقامة الدورة الثانية من مهرجان «لبنان المسرحيّ الدولي لمونودراما المرأة » في الفترة الممتدة من 21 حتى 24 مارس، في «المسرح الوطني اللبناني» بمدينة صور، وذلك تحت شعار «من أجل الحرّية والمساواة».

وتُشارك في المهرجان عروضاً مسرحية محلية وعربية وأجنبية تتنافس ضمن المسابقة الرسمية على جائزة أفضل ممثلة وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل وجائزة خاصة بلجنة التحكيم. ويأتي المهرجان احتفاءً بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحياً وفنياً، حاملاً تحية إلى المرأة اللبنانية ونضالها في مختلف الميادين تحت الوسم #الثورة_انثى، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي وعيد الأم.

اسطنبولي

وأكد مؤسّس «المسرح الوطني اللبناني» الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أن "الهدف من هذه التظاهرة المسرحية هو تسليط الضوء على قضية المرأة في العالم بمشاركة عروض مسرحية قادمة من مختلف الثقافات وبمواضيع تعالج معاناة المرأة من القمع والإحتلال والقوانين والظروف الاجتماعية والسياسية في ظل هيمنة المجتمع الذكوري ونضال النساء في العالم من أجل الوصول الى الحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعية".

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هذا ويأتي المهرجان بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية على تأسيس المسرح الوطني اللبناني، والذكرى السنوية السادسة على تأسيس جمعية تيرو للفنون والتي تعمل على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في مدينة صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية و«سينما ريفولي» التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش التدريبية والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر ومهرجان أيام فلسطين الثقافية، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان لبنان المسرحي للحكواتي، ومهرجان لبنان للمسرح الملحمي، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة عبر «باص الفن والسلام» للعروض في المناطق .

