شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تنافس هيفاء وهبى ونانسى عجرم فى قائمة أجمل 100 وجه بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، ثلاث نجمات من العالم العربى، وهن النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبرى، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع "أنستجرام"، صورهم كمرشحين للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال.





ودخل بالقائمة عدد كبير من نجوم العالم، ومنهم في قائمة النجمات النجمة العالمية جنيفر لوبيز، كريستين ستيوارت، سيلينا جوميز، كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت.









وبقائمة النجوم كان كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومنافسه التقليدي الارجنتيني ليونيل ميسى، و النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والنجم العالمى ذا روك، وليوناردو ديكابريو، والنجم براد بيت، وزين مالك الحاصل علي اللقب العام الماضى.

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وفاز العام الماضى النجم البريطاني ذو الاصول البكستانية "زين مالك" بلقب اوسم واجمل رجل فى العالم لعام 2019 في قائمة TC Candler الشهيرة لأجمل 100 وجه في العالم، والتى ضمت الفنان التونسى "ظافر عابدين"، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

من ناحية أخرى تكثف الفنانة هيفاء وهبى تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "أسود فاتح" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التى ترغب فى الانتهاء من العمل فى وقت معين.

أما الفنانة نانسى عجرم تحل كضيفة شرف مسلسل "نساء من دهب" لنبيلة عبيد ونادية الجندى، والمقرر عرضه فى رمضان 2020، وتدخل فيه نانسى عجرم مجال التمثيل للمرة الأولى، كما ستقدم أغنية المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وستشاركها بطلات العمل فى الغناء.

كما تواصل النجمة ياسمين صبرى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية" بشكل يومى وبدون توقفات وذلك من انطلاق العمل يوم 11 شهر يناير الماضى، حيث وضع مخرج العمل والشركة المنتجة خطة للانتهاء من كافة مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان لاسيما وأن "فرصة تانية" من أوائل الأعمال التى بدأت فى التصوير.