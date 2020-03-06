شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020: "مفيش مبروك؟".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مطرب المهرجانات عمر كمال، سيارته الجديدة موديل 2020 ، تحمل اللون سيلفر، حيث ظهر في فيديو من داخل معرض السيارات، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً:"مفيش مبروك".



يشار إلى أن مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، طرحا رسميًا، أغنية "عود البطل"، على موقع يوتيوب، ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وقام بطرحها مرة ثانية بعد حذفها في المرة الأولى من قبل إدارة موقع يوتيوب.

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وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.

يشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال، كانا قد حققا شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها.